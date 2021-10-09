COVID, MASCALUCIA DA DOMENICA “ZONA ARANCIONE” FINO AL 20 OTTOBRE
Nella Sicilia ritornata zona bianca spunta un'altra "macchia" arancio: il Comune di Mascalucia, , farà il suo ingresso in zona arancione a partire da domenica 10 ottobre.
Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a mercoledì 20.
Mascalucia diventerà la seconda zona arancione dell'isola dopo Francofonte, nel Siracusano, per cui nei giorni scorsi è stata disposta la proroga fino a mercoledì 13 ottobre.