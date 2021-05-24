COVID. MIGLIORANO I DATI A PATERNO', SONO 140 ADESSO GLI ATTUALI POSITIVI
Continuano a migliorare i dati relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 140 un decremento di 21 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 18 Maggio 2021.
Positivi pure i dati sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere scendono a 10 soggetti.
Controtendenza il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 359 quindi 7 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 140 soggetti (-21) rispetto ad i dati del 18/05/2021
OSPEDALIZZATI 10 soggetti (-4) rispetto ad i dati del 18/05/2021
QUARANTENA 359 (+7) rispetto ad i dati del 18/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
