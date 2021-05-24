95047

COVID. MIGLIORANO I DATI A PATERNO', SONO 140 ADESSO GLI ATTUALI POSITIVI

Continuano a migliorare i dati relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'...

A cura di Redazione Redazione
24 maggio 2021 20:14
COVID. MIGLIORANO I DATI A PATERNO', SONO 140 ADESSO GLI ATTUALI POSITIVI -
News
Condividi

Continuano a migliorare i dati relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione   delle persone attualmente positivi che scende a 140  un decremento di 21 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 18 Maggio 2021.

Positivi pure i dati sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere scendono a 10 soggetti.

Controtendenza il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 359   quindi 7 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 140 soggetti (-21)  rispetto ad i dati del 18/05/2021
OSPEDALIZZATI 10 soggetti (-4) rispetto ad i dati del 18/05/2021
QUARANTENA 359 (+7)  rispetto ad i dati del 18/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 24/05/2021 ORE 15:45

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 140 di cui 10 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 359. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047