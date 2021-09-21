COVID: NUOVO BALZO DEI POSITIVI SONO 98, 17 SOGGETTI IN PIÙ' RISPETTO AL PRECEDENTE BOLLETTINO
Aumentano gli attuali positivi a Paternò rispetto al precedente bollettino da parte dell'amministrazione comunale emesso in data 17 Settembre 2021 relativo all'andamento del Covid-19 a Paternò.
I dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 98 , quindi 17 soggetti positivi in piu' al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 17 Settembre 2021
Stabile il dato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, stesso dato del 17/09/2021
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 192 quindi sei persone in piu rispetto all'ultimo aggiornamento.
POSITIVI 98 soggetti (+17) rispetto ad i dati del 17/09/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (=) rispetto ad i dati del 17/09/2021
QUARANTENA 192 (+6) rispetto ad i dati del 17/09/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/09/2021 ORE 13:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 98 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 192. I dati sono in continuo aggiornamento.