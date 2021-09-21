95047

COVID: NUOVO BALZO DEI POSITIVI SONO 98, 17 SOGGETTI IN PIÙ' RISPETTO AL PRECEDENTE BOLLETTINO

Aumentano gli attuali positivi a Paternò rispetto al precedente bollettino da parte dell'amministrazione comunale emesso in data 17 Settembre 2021 relativo all'andamento del Covid-19 a Paternò.I  dati...

A cura di Redazione Redazione
21 settembre 2021 13:45
COVID: NUOVO BALZO DEI POSITIVI SONO 98, 17 SOGGETTI IN PIÙ' RISPETTO AL PRECEDENTE BOLLETTINO -
News
Condividi

Aumentano gli attuali positivi a Paternò rispetto al precedente bollettino da parte dell'amministrazione comunale emesso in data 17 Settembre 2021 relativo all'andamento del Covid-19 a Paternò.

I  dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un  peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale  a 98 , quindi 17  soggetti positivi in piu' al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 17 Settembre 2021

Stabile il dato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, stesso dato del 17/09/2021

Aumenta   pure il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 192 quindi sei persone in piu rispetto all'ultimo aggiornamento.

POSITIVI 98 soggetti (+17)  rispetto ad i dati del 17/09/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (=rispetto ad i dati del 17/09/2021
QUARANTENA 192 (+6rispetto ad i dati del 17/09/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/09/2021 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 98 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 192. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047