COVID. NUOVO DECRETO: TUTTE LE NUOVE MISURE , SERVIRÀ IL GREEN PASS PER RITIRARE LA PENSIONE

Il premier Mario Draghi ha firmato il nuovo Decreto della presidenza del Consiglio (Dpcm) con l'elenco dei servizi e delle attività essenziali per accedere alle quali non servirà il certificato verde. Saltata la norma che dava la possibilità di accedere agli uffici postali senza green pass per ritirare la pensione: servirà invece il certificato verde.

Dal 1° febbraio non sarà necessario il green pass per i supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai, ma non sarà consentito acquistare beni non primari.

Le misure saranno in vigore dal 1° febbraio, giorno in cui scatterà l'obbligo del pass per negozi, banche, poste e uffici pubblici. Nello stesso giorno cambierà anche la durata del green pass che passerà da 9 a6 mesi.

Ecco l'elenco dei luoghi in cui l'accesso resterà libero:

Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto.

Negozi di commercio al dettaglio di surgelati

Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Come si vede una lista molto più ridotta di quella contenuta nei Dpcm che durante i periodi di lockdown hanno lasciato aperti anche librerie, negozi di giocattoli, cartolerie, lavanderie, ferramenta dove adesso invece sarà necessario il Green Pass base.

Anche nelle attività essenziali, dove si potrà accedere senza il green pass, verranno effettuati dei controlli a campione. È quanto prevede la bozza del Dpcm che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe firmare nelle prossime ore.

"Nell'attuale contesto emergenziale" le uniche attività esentate possono essere "solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale", si legge nella bozza del Dpcm che il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà nelle prossime ore.

Nell'elenco viene confermata l'esclusione delle tabaccherie: per comprare le sigarette servirà il green pass.

Per le "esigenze alimentari e di prima necessità "si potrà accedere oltre che nei negozi di alimentari anche in quelli "non specializzati", ma "con prevalenza di prodotti alimentari e bevande" come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di "alimentari vari". Sarà consentito accedere senza il green pass anche dai benzinai, nei negozi che vendono legna, pellet e ogni tipo di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento, "esercizi specializzati e non in articoli igienico-sanitari", farmacie, parafarmacie e altri articoli "specializzati per la vendita di articoli medicali, ortopedici e di ottica anche non soggetti a prescrizione medica".

Farmacie e uffici delle forze dell'ordine. "È sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmacie dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura". Senza il green pass si potrà andare inoltre negli uffici delle forze di polizia e in quelli delle polizie locali per "assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili", "di prevenzione e repressione degli illeciti" nonché per denunciare un reato o chiedere un intervento a tutela dei minori.

Uffici Postali. E' dunque saltata la norma che prevedeva la possibilità di entrare negli uffici Postali e nelle banche senza green pass, ma solo per riscuotere "pensioni o emolumenti non soggetti ad obbligo di accredito".