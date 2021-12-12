COVID, OGGI IN SICILIA 1.028 NUOVI CASI POSITIVI E 6 MORTI. BOOM DI RICOVERI

Sono 1028 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 21.717 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 887.

Il tasso di positività sale al 4,7% ieri era al 3,7%.

L'isola è, al settimo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 3.278, al secondo il Veneto con 3.271 casi, al terzo l'Emilia Romagna con 1.973 casi, al quarto il Lazio con 1.965 casi, al quinto posto la Campania con 1.531, al sesto il Piemonte con 1.206. Gli attuali positivi sono 16.018 con un aumento di 714 casi. I guariti sono 308 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.282.

Sul fronte ospedaliero sono 435 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48, quattro casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 186 casi, Catania 177, Messina 354, Siracusa 101, Ragusa 42, Trapani 69, Caltanissetta 65, Agrigento 22, Enna, 12.

DATI ITALIA

Sono 19.215 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 66 morti. I nuovi casi sono stati rilevati 501.815 tamponi, il tasso di positività è al 3,8%. Sono 6.697 i pazienti ricoverati con sintomi (+158 da ieri), 829 quelli in terapia intensiva (+11 nelle ultime 24 ore). Da ieri sono guarite 8.151 persone.