COVID PATERNO': AGGIORNAMENTO 7 NUOVI CASI RISPETTO AL BOLLETTINO DI IERI

Arriva il bollettino giornaliero della situazione Covid nella città di Paternò, fornito dall'amministrazione.L’ultimo aggiornamento in data odierna comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò...

24 dicembre 2020 12:10
Arriva il bollettino giornaliero della situazione Covid nella città di Paternò, fornito dall'amministrazione.

L’ultimo aggiornamento in data odierna comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 267 (+7 nuovi casi rispetto al bollettino di ieri) di cui 22 (-2 ) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1493 (-3) . I dati sono in continuo aggiornamento.

