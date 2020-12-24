COVID PATERNO': AGGIORNAMENTO 7 NUOVI CASI RISPETTO AL BOLLETTINO DI IERI
Arriva il bollettino giornaliero della situazione Covid nella città di Paternò, fornito dall'amministrazione.
L’ultimo aggiornamento in data odierna comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 267 (+7 nuovi casi rispetto al bollettino di ieri) di cui 22 (-2 ) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1493 (-3) . I dati sono in continuo aggiornamento.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 24/12/2020 ORE 11:00
