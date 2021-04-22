COVID. PATERNO' ALTRI 28 NUOVI POSITIVI, GLI ATTUALI POSITIVI SONO 341

Altri 28 soggetti positivi al Covid-19, in città allo stato attuale i soggetti positivi sono 341Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologi...

Altri 28 soggetti positivi al Covid-19, in città allo stato attuale i soggetti positivi sono 341

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 341, un aumento di 28 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 22 Aprile 2021.

Diminuisce il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 11 soggetti.

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 521 quindi 76 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 341 soggetti (+28) rispetto ad i dati del 21/04/2021

OSPEDALIZZATI 11 soggetti (-1 ) rispetto ad i dati del 21/04/2021

QUARANTENA 521 (+76) rispetto ad i dati del 21/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 22/04/2021 ORE 13:20

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 341 di cui 11 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 521. I dati sono in continuo aggiornamento..

Il COC è aggiornato al prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16:00. Ulteriori determinazioni saranno prontamente comunicate alla stampa.