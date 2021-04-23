COVID. PATERNO' ALTRI 42 NUOVI POSITIVI , SALGONO A 383 GLI ATTUALI POSITIVI

Dati preoccupanti arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggiAltri 42 soggetti positivi al Covid-19, in città allo stato attuale i soggetti positivi sono 383Nel consueto bollettino emesso oggi da...

Dati preoccupanti arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggi

Altri 42 soggetti positivi al Covid-19, in città allo stato attuale i soggetti positivi sono 383

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 383, un aumento di 42 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 22 Aprile 2021.

Aumentano pure il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 14 soggetti.

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 528 quindi 7 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 383 soggetti (+42) rispetto ad i dati del 22/04/2021

OSPEDALIZZATI 14 soggetti (+3 ) rispetto ad i dati del 22/04/2021

QUARANTENA 528 (+7) rispetto ad i dati del 22/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 23/04/2021 ORE 12:28

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 383 di cui 14 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 528. I dati sono in continuo aggiornamento..

Il COC è aggiornato al prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16:00. Ulteriori determinazioni saranno prontamente comunicate alla stampa.