COVID PATERNÒ: AUMENTANO I CASI, 209 SONO GLI ATTUALI POSITIVI

Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 209, un aumento di 15 soggetti posivii al Covid rispetto al precedente bollettino emesso ieri

Notizie negative pure sul numero dei ricoveri, che passa da 15 ad 13 altri due soggetti ospedalizzati in piu' rispetto alla data del 08 aprile.

Aumenta pure il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 336 quindi 3 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 209 soggetti (+15) rispetto ad i dati del 08/04/2021

OSPEDALIZZATI 15 soggetti (+2 ) rispetto ad i dati del 08 /04/2021

QUARANTENA 336 (+3) rispetto ad i dati del 08/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 12/04/2021 ORE 12:09

