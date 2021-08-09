COVID. PATERNÒ, AUMENTANO I CASI IN CITTÀ, PIÙ 11 RISPETTO AL BOLLETTINO DI TRE GIORNI FA
Arriva dopo tre giorni, l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 57 un aumento di ben 11 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 06 Agosto 2021
Dati negativi pure quelli sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, un soggetto in più rispetto al dato rispetto al dato del 06/08/2021
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 107 quindi +12 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 09/08/2021 ORE 11:02
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 57 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 107. I dati sono in continuo aggiornamento.