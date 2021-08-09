95047

COVID. PATERNÒ, AUMENTANO I CASI IN CITTÀ, PIÙ 11 RISPETTO AL BOLLETTINO DI TRE GIORNI FA

Arriva dopo tre giorni,  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggiora...

09 agosto 2021 11:11
COVID. PATERNÒ, AUMENTANO I CASI IN CITTÀ, PIÙ 11 RISPETTO AL BOLLETTINO DI TRE GIORNI FA
Arriva dopo tre giorni,  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 57 un aumento di ben 11 soggetti positivo al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 06 Agosto 2021

Dati negativi pure  quelli sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, un soggetto in più rispetto al dato rispetto al dato del 06/08/2021

Aumenta pure il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 107 quindi +12 soggetti  in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 57 soggetti (+11)  rispetto ad i dati del 06/08/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (+1rispetto ad i dati del 06/08/2021
QUARANTENA 107 (+12 ) rispetto ad i dati del 06/08/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 09/08/2021 ORE 11:02

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 57 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 107. I dati sono in continuo aggiornamento.

