COVID. PATERNO'. BALZO DEI POSITIVI IN CITTÀ', SONO 265

Si aggrava il bilancio sui dati Covid-19 nella città di Paternò.Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aum...

Si aggrava il bilancio sui dati Covid-19 nella città di Paternò.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 265, un aumento di ben 39 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso ieri

Stabile il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 13 soggetti.

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 395 quindi 27 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 265 soggetti (+39) rispetto ad i dati del 15/04/2021

OSPEDALIZZATI 13 soggetti (= ) rispetto ad i dati del 15/04/2021

QUARANTENA 395 (+27) rispetto ad i dati del 15/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 265 di cui 13 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 395. I dati sono in continuo aggiornamento.