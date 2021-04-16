95047

COVID. PATERNO'. BALZO DEI POSITIVI IN CITTÀ', SONO 265

16 aprile 2021 13:26
News
Si aggrava il bilancio sui dati Covid-19 nella città di Paternò.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento  delle persone attualmente positivi che sale  a 265, un aumento di ben 39 soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso ieri

Stabile il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 13 soggetti.

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 395 quindi 27 persone  in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 265 soggetti (+39)  rispetto ad i dati del 15/04/2021
OSPEDALIZZATI 13 soggetti (= ) rispetto ad i dati del 15/04/2021
QUARANTENA 395 (+27)  rispetto ad i dati del 15/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

