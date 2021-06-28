95047

COVID. PATERNO': CONTINUA CALO DEI POSITIVI, STABILE IL NUMERO DELLE PERSONE OSPEDALIZZATI

Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazion...

28 giugno 2021 13:48
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione  delle persone attualmente positivi che scende a 68 un decremento di 16 soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 23 Giugno 2021

Migliorano pure i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 9 soggetti, uno in meno  rispetto al dato di ieri  23/06/2021

Diminuisce   pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 164 quindi 16 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 68 soggetti (-16)  rispetto ad i dati del 23/06/2021
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (=)  rispetto ad i dati del 23/06/2021
QUARANTENA 164 (-16rispetto ad i dati del 23/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

