COVID. PATERNO': CONTINUA CALO DEI POSITIVI, STABILE IL NUMERO DELLE PERSONE OSPEDALIZZATI
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 68 un decremento di 16 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 23 Giugno 2021
Migliorano pure i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 9 soggetti, uno in meno rispetto al dato di ieri 23/06/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 164 quindi 16 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 68 soggetti (-16) rispetto ad i dati del 23/06/2021
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (=) rispetto ad i dati del 23/06/2021
QUARANTENA 164 (-16) rispetto ad i dati del 23/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 28/06/2021 ORE 13:36. CONTINUA CALO DEI POSITIVI
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 68 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 164. I dati sono in continuo aggiornamento.