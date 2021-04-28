95047

COVID. PATERNÒ DATI ANCORA IN AUMENTO, SONO 397 GLI ATTUALI POSITIVI

Dati in aumento arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggiNel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aume...

28 aprile 2021 13:03
COVID. PATERNÒ DATI ANCORA IN AUMENTO, SONO 397 GLI ATTUALI POSITIVI -
News
Dati in aumento arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggi

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento  delle persone attualmente positivi che sale a 397, un incremento di 17 soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 26 Aprile 2021.

Invariato invece   il numero dei ricoveri, che rimane  a 20 soggetti ospedalizzati

Aumentano pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 602 quindi 16 persone  in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 397 soggetti (+17)  rispetto ad i dati del 27/04/2021
OSPEDALIZZATI 20 soggetti (=) rispetto ad i dati del 27/04/2021
QUARANTENA 602 (+16)  rispetto ad i dati del 27/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

 

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 28/04/2021 ORE 12:53

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 397 di cui 20 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 602. I dati sono in continuo aggiornamento.

Il COC è aggiornato al prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16:00. Ulteriori determinazioni saranno prontamente comunicate alla stampa.

