COVID. PATERNÒ DATI ANCORA IN AUMENTO, SONO 397 GLI ATTUALI POSITIVI

Dati in aumento arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggi

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 397, un incremento di 17 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 26 Aprile 2021.

Invariato invece il numero dei ricoveri, che rimane a 20 soggetti ospedalizzati

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 602 quindi 16 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 28/04/2021 ORE 12:53

Il COC è aggiornato al prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16:00. Ulteriori determinazioni saranno prontamente comunicate alla stampa.