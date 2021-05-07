COVID. PATERNO' DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ
Migliorano i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 357 un decremento di 60 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 05 Maggio 2021.
Non buone notizie arrivano dagli ospedali, dove aumentano a 18 soggetti ospedalizzati rispetto dal dato del 05 Maggio
Diminuiscono pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 572 quindi 42 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
