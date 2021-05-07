95047

COVID. PATERNO' DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ

07 maggio 2021 14:10
Migliorano i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 357 un decremento di 60 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 05 Maggio 2021.

Non buone notizie arrivano dagli ospedali,  dove aumentano a  18  soggetti ospedalizzati rispetto dal dato del 05 Maggio

Diminuiscono  pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 572   quindi 42 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 357 soggetti (-60)  rispetto ad i dati del 05/05/2021
OSPEDALIZZATI 18 soggetti (+3) rispetto ad i dati del 05/05/2021
QUARANTENA 572 (-42)  rispetto ad i dati del 05/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 07/05/2021 ORE 14:05

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 357 di cui 18 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 578. I dati sono in continuo aggiornamento.

