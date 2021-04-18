COVID: PATERNO': E' MORTA LA DOTTORESSA LUCIA LONGO, VICE SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE

Ancora un lutto in città a causa del Covid-19per la prematura scomparsa della Dott.ssa Lucia Longo, vice segretaria e capo settore dell’Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo del comune.Ricovera...

Ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania, combatteva da settimane contro il Covid-19, purtroppo però alla fine non ce l'ha fatta.

Il sindaco Nino Naso, attraverso i social network, ha voluto così dedicare un messaggio, esprimendo il cordoglio suo, dell’amministrazione e della città tutta:

"Oggi il nostro Comune si sveglia a lutto, ci lascia la dott.ssa Lucia Longo.

È una perdita incommensurabile, continua il post lascia un vuoto incolmabile, una professionista seria e apprezzata, disponibile e generosa.

Sono sconvolto e devastato dal dolore. Fin dal primo momento in cui si è insediata la mia amministrazione, è nata subito un'empatia, fin da subito si è instaurato un clima di fiducia e di collaborazione, a lei ho affidato compiti importanti nel nostro Comune che ha svolto fino all'ultimo giorno con professionalità, altruismo e generosità; era il nostro Vice Segretario Generale e il Capo del Settore Cultura, turismo, sport e spettacolo.

Più che un rapporto da Sindaco a Funzionario, era nato un grande rapporto di amicizia e di affetto che ci vedeva insieme al servizio della Comunità Paternese.

Non posso credere cara dott. ssa Longo di non vedere e non sentire più le tue battute, il tuo modo diretto e solare di porgerti durante i nostri incontri e le nostre attività, sento ancora riecheggiare il tuo sorriso sempre aperto e franco che riusciva a stemperare momenti di intenso lavoro e a volte di preoccupazione; non lasciavi mai nessuno da solo e avevi sempre una parola buona per tutti.

Riposa in pace cara amica, non lasciarci da soli, anche da lassù aiutaci, noi ancora abbiamo tanto bisogno di te.

Oggi la nostra Comunità tutta, si stringe attorno ai tuoi cari in un abbraccio unico e corale.

Ciao dott.ssa Longo, ti vogliamo bene si conclude il ricordo del Sindaco.

Alla famiglia porge le più sentite condoglianze.