COVID PATERNO'. GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ' SONO 269

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 269, un aumento di 4 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 16 Aprile 2021.

Diminuisce il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 11 soggetti.

Aumentano invece le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 435 quindi 40 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 269 soggetti (+4) rispetto ad i dati del 16/04/2021

OSPEDALIZZATI 11 soggetti (-2 ) rispetto ad i dati del 16/04/2021

QUARANTENA 435 (+40) rispetto ad i dati del 16/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 19/04/2021 ORE 13:24

