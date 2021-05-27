95047

COVID. PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SCENDE A 129 SOGGETTI

Dati in miglioramento relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

27 maggio 2021 14:55
News
Dati in miglioramento relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione  delle persone attualmente positivi che scende a 129  un decremento di 12 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 26 Maggio 2021.

Positivi pure i dati sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere scendono a 10 soggetti.

Diminuisce pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 352 quindi 11 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 129 soggetti (-12)  rispetto ad i dati del 26/05/2021
OSPEDALIZZATI 10 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 26/05/2021
QUARANTENA 352 (-11)  rispetto ad i dati del 26/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 27/05/2021 ORE 14:36

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 129 di cui 10 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 352. I dati sono in continuo aggiornamento.

