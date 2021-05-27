COVID. PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SCENDE A 129 SOGGETTI
Dati in miglioramento relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 129 un decremento di 12 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 26 Maggio 2021.
Positivi pure i dati sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere scendono a 10 soggetti.
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 352 quindi 11 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 27/05/2021 ORE 14:36
