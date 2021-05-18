95047

COVID. PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 200

Nuovi casi in discesa, e stabili il numero delle persone ospedalizzate a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.Nel consueto bollettino emesso oggi da p...

18 maggio 2021 19:50
Nuovi casi in discesa, e stabili il numero delle persone ospedalizzate a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione   delle persone attualmente positivi che scende a 200 un decremento di 4 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 17 Maggio 2021.

Stabile, invece, sono i positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere che registra, rimangono invariati rispetto ad i dati di ieri

Diminuiscono pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 428   quindi 12 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 200 soggetti (-4)  rispetto ad i dati del 17/05/2021
OSPEDALIZZATI 17 soggetti (=) rispetto ad i dati del 17/05/2021
QUARANTENA 428 (-12)  rispetto ad i dati del 17/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 18/05/2021 ORE 14:03

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 200 di cui 17 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 428. I dati sono in continuo aggiornamento.

