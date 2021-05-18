COVID. PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 200
Nuovi casi in discesa, e stabili il numero delle persone ospedalizzate a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 200 un decremento di 4 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 17 Maggio 2021.
Stabile, invece, sono i positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere che registra, rimangono invariati rispetto ad i dati di ieri
Diminuiscono pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 428 quindi 12 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 200 soggetti (-4) rispetto ad i dati del 17/05/2021
OSPEDALIZZATI 17 soggetti (=) rispetto ad i dati del 17/05/2021
QUARANTENA 428 (-12) rispetto ad i dati del 17/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 18/05/2021 ORE 14:03
