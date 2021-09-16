95047

COVID PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 79, 3 I SOGGETTI OSPEDALIZZATI

Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un  miglioramento sulla situa...

16 settembre 2021 15:18
COVID PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 79, 3 I SOGGETTI OSPEDALIZZATI -
News
Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un  miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che scende a 79 ,  due  soggetti positivo in meno al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 15 Settembre 2021

Stabile il dato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, stesso dato del 15/09/2021

Invariato  pure il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che rimane a 185 quindi dato identico rispetto all'ultimo aggiornamento.

POSITIVI 79 soggetti (-2)  rispetto ad i dati del 15/09/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (=rispetto ad i dati del 15/09/2021
QUARANTENA 185 (=rispetto ad i dati del 15/09/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 16/09/2021 ORE 14:24

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 79 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 185. I dati sono in continuo aggiornamento.

