COVID PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 79, 3 I SOGGETTI OSPEDALIZZATI
Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che scende a 79 , due soggetti positivo in meno al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 15 Settembre 2021
Stabile il dato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, stesso dato del 15/09/2021
Invariato pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che rimane a 185 quindi dato identico rispetto all'ultimo aggiornamento.
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 16/09/2021 ORE 14:24
