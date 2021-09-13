COVID PATERNO'. GLI ATTUALI POSITIVI SONO 84, TRE I SOGGETTI OSPEDALIZZATI
Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che sale a 84 , un soggetto positivo in piu al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 09 Settembre 2021
Peggioramento dei dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, un soggetto in piu ricoverato rispetto al dato del 09/09/2021
Invariato invece del dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che rimane a 182 quindi dato identico rispetto all'ultimo aggiornamento.
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
