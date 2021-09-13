95047

COVID PATERNO'. GLI ATTUALI POSITIVI SONO 84, TRE I SOGGETTI OSPEDALIZZATI

Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un  miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

13 settembre 2021 13:01
Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un  miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che sale a 84 ,  un  soggetto positivo in piu al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 09 Settembre 2021

Peggioramento dei dati sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, un soggetto in piu ricoverato rispetto al dato del 09/09/2021

Invariato  invece del dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che rimane a 182 quindi dato identico rispetto all'ultimo aggiornamento.

POSITIVI 84 soggetti (+1)  rispetto ad i dati del 09/09/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (+1rispetto ad i dati del 09/09/2021
QUARANTENA 182 (=rispetto ad i dati del 09/09/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/09/2021 ORE 12:21

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 84 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 182. I dati sono in continuo aggiornamento.

