COVID PATERNO’: PICCOLO AUMENTO DI CASI E DELLE PERSONE IN QUARANTENA RISPETTO AL PRECEDENTE BOLLETTINO
Arriva il bollettino della situazione Covid nella città di Paternò, fornito dall’amministrazione.
L’ultimo aggiornamento in data odierna comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 271 (+4 nuovi casi rispetto al precedente bollettino ) di cui 18 (-4 ) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1507 (+14) . I dati sono in continuo aggiornamento.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 28/12/2020 ORE 12:02
