COVID PATERNO': SCENDONO I NUOVI CASI MA RISALGONO I RICOVERI IN OSPEDALE
Nuovi casi in discesa, ma tornano a crescere i ricoveri in ospedale. a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 248 un decremento di 10 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 13 Maggio 2021.
A salire, invece, sono i positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere che registra rispetto ad ieri due soggetti in piu ricoverati
Diminuiscono le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 484 quindi 16 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 248 soggetti (-10) rispetto ad i dati del 13/05/2021
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+2) rispetto ad i dati del 13/05/2021
QUARANTENA 468(-16) rispetto ad i dati del 13/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/05/2021 ORE 12:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 248 di cui 18 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 468. I dati sono in continuo aggiornamento.