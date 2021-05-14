95047

COVID PATERNO': SCENDONO I NUOVI CASI MA RISALGONO I RICOVERI IN OSPEDALE

Nuovi casi in discesa, ma tornano a crescere i ricoveri in ospedale.  a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.Nel consueto bollettino emesso oggi da pa...

14 maggio 2021
COVID PATERNO': SCENDONO I NUOVI CASI MA RISALGONO I RICOVERI IN OSPEDALE -
Nuovi casi in discesa, ma tornano a crescere i ricoveri in ospedale.  a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione   delle persone attualmente positivi che scende a 248 un decremento di 10 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 13 Maggio 2021.

A salire, invece, sono i positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere che registra rispetto ad ieri due soggetti in piu ricoverati

Diminuiscono  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 484   quindi 16 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 248 soggetti (-10)  rispetto ad i dati del 13/05/2021
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+2) rispetto ad i dati del 13/05/2021
QUARANTENA 468(-16)  rispetto ad i dati del 13/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/05/2021 ORE 12:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 248 di cui 18 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 468. I dati sono in continuo aggiornamento.

