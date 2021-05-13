COVID PATERNO': SONO 258 I SOGGETTI ATTUALI POSITIVI IN CITTA'
Leggero aumento dei dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si regist...
Leggero aumento dei dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un lieve aumento delle persone attualmente positivi che sale a 258 un incremento di 6 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 11 Maggio 2021.
Stazionario il numero delle persone ricoverate in ospedale, rimane a 16 soggetti
Diminuiscono le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 484 quindi 16 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 258 soggetti (+6) rispetto ad i dati del 11/05/2021
OSPEDALIZZATI 16 soggetti (=) rispetto ad i dati del 11/05/2021
QUARANTENA 484 (-16) rispetto ad i dati del 11/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/05/2021 ORE 11:40
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 258 di cui 16 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 484. I dati sono in continuo aggiornamento.