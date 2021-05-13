95047

COVID PATERNO': SONO 258 I SOGGETTI ATTUALI POSITIVI IN CITTA'

Leggero aumento dei dati  a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

13 maggio 2021 11:47
Leggero aumento dei dati  a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un lieve aumento  delle persone attualmente positivi che sale a 258 un incremento di 6 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 11 Maggio 2021.

Stazionario il numero delle persone ricoverate in ospedale, rimane a  16  soggetti

Diminuiscono   le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 484   quindi 16 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 258 soggetti (+6)  rispetto ad i dati del 11/05/2021
OSPEDALIZZATI 16 soggetti (=) rispetto ad i dati del 11/05/2021
QUARANTENA 484 (-16)  rispetto ad i dati del 11/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/05/2021 ORE 11:40
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 258 di cui 16 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 484. I dati sono in continuo aggiornamento.

