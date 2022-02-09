COVID, PEDIATRI: CALANO RICOVERI TRA I BIMBI, PRIMA VOLTA DA INIZIO GENNAIO

Per la prima volta dall’inizio del 2022 i ricoveri pediatrici sembrano registrare numeri in discesa. A metterlo in evidenza è l’ultima rilevazione dell’Associazione degli ospedali pediatrici italiani...

Per la prima volta dall’inizio del 2022 i ricoveri pediatrici sembrano registrare numeri in discesa. A metterlo in evidenza è l’ultima rilevazione dell’Associazione degli ospedali pediatrici italiani (Aopi), datata 7 febbraio, che nei 15 ospedali pediatrici osservati segna 188 bambini e ragazzi (tra 0 e 18 anni) ricoverati, nello specifico 175 sono in area medica e 13 in terapia intensiva. Di questi, 96 hanno da 0 a 4 anni e 92 da 5 a 18 anni.

I ricoveri per Covid sono il 54,8% (103 su 188), mentre con Covid (positivi con altra patologia) sono il 45,2%, cioè 85 su 188. “È una diminuzione del 10% che ci auguriamo davvero possa essere l’inizio di una discesa nelle prossime settimane”, commenta Alberto Zanobini, presidente Aopi. Il trend dei ricoveri del mese di gennaio elaborato da Aopi (che rileva i dati degli ospedali pediatrici ogni lunedì) metteva in evidenza una situazione sostanzialmente invariata per ben quattro settimane di seguito: al 10 gennaio i ricoverati tra bambini e ragazzi erano 212; al 17 gennaio erano 206; al 24 erano 210; e la scorsa settimana, il 31 gennaio, se ne contavano sempre 210.

“Il picco lo abbiamo osservato tra Capodanno e l’Epifania e la nostra preoccupazione era che non si riuscisse a scendere da questo plateau- continua Zanobini- Anche se la flessione che registriamo può sembrare lieve, si tratta in realtà di numeri importanti per gli ospedali pediatrici. Allestire aree Covid anche di 20-30 posti letto significa, infatti, bloccare attività programmate e quindi creare disagi- spiega Zanobini- Questa diminuzione ora ci fa bene sperare. Se, come auspichiamo- evidenzia il presidente Aopi- per tutto il mese di febbraio i numeri continueranno a scendere, possiamo sperare che verso metà marzo possano essere azzerati. Mi sento di essere cautamente ottimista”, conclude.

fonte «Agenzia DiRE» o «www.dire.it»