COVID SICILIA: 398 I NUOVI POSITIVI, 194 SONO NEL CATANESE. 7 I MORTI
Sono 398 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 33.413 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 382.L'incidenza scende al 1,9% ieri era al 2,9%.L'isola è a...
Sono 398 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 33.413 tamponi processati in Sicilia.
Ieri i nuovi positivi erano 382.
L'incidenza scende al 1,9% ieri era al 2,9%.
L'isola è al quinto posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 781 casi al secondo posto la Lombardia con 682 casi, al terzo posto la Campania con 626 casi e al quarto il Lazio con 456 casi.
Gli attuali positivi sono 7.401 con un decremento di 210 casi. I guariti sono 601 mentre si registrano altre 7 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.029.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, gli stessi di ieri in terapia intensiva sono 40 lo stesso numero rispetto a ieri
Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 46 casi, Catania 194, Messina 8, Siracusa 34, Ragusa 4, Trapani 38, Caltanissetta 29, Agrigento 28, Enna, 17