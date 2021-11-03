COVID SICILIA: 398 I NUOVI POSITIVI, 194 SONO NEL CATANESE. 7 I MORTI

Sono 398 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 33.413 tamponi processati in Sicilia.Ieri i nuovi positivi erano 382.L'incidenza scende al 1,9% ieri era al 2,9%.L'isola è a...

A cura di Redazione 03 novembre 2021 18:46

