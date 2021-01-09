COVID, VACCINATI LA REGINA ELISABETTA E IL MARITO FILIPPO DI EDIMBURGO

La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La monarca 94enne e il consorte 99enne si sono sottoposti all'inoculazione al caste...

A cura di Redazione 09 gennaio 2021 16:28

