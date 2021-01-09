95047

COVID, VACCINATI LA REGINA ELISABETTA E IL MARITO FILIPPO DI EDIMBURGO

La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La monarca 94enne e il consorte 99enne si sono sottoposti all'inoculazione al caste...

09 gennaio 2021 16:28
News
La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La monarca 94enne e il consorte 99enne si sono sottoposti all'inoculazione al castello di Windsor. La prestazione è stata fornita dal medico della Casa Reale. Solitamente Buckingham Palace evita di commentare questioni di salute della regina ma in questo caso Elisabetta II ha voluto che la notizia fosse resa pubblica per impedire speculazioni.

SUPERATI I 50MILA VACCINI IN SICILIA

Sono stati in totale 7.743 i vaccini anti Covid somministrati ieri in Sicilia, su altrettanti soggetti rientranti nel target previsto dal piano nazionale.

Salgono così a 51.558 le persone che in Sicilia sono state sottoposte a vaccino dall’avvio della campagna.

I dati sono resi noti dalla Regione Siciliana.

#BREAKING UK's Queen Elizabeth, Prince Philip receive Covid-19 vaccinations: Buckingham Palace pic.twitter.com/SmWwaiowy3

— AFP News Agency (@AFP) January 9, 2021

