COVID19 SICILIA, ECCO L’ORDINANZA DI MUSUMECI: OBBLIGO MASCHERINE ALL'APERTO PER OVER 12

Come previsto arriva la stretta di Natale in Sicilia. Da domani, anche se siamo in zona bianca, è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, anche se non c'è affollamento.

Oggi pomeriggio il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che prevede l'obbligo di mascherina all'aperto dai 12 anni in su.

Inoltre è previsto l’obbligo di tampone per chi arriva in Sicilia da Egitto, Turchia, Israele e Sudafrica e la verifica finale con tampone molecolare per i migranti a fine quarantena”, ha annunciato il governatore, intervenuto su Sky tg24.Il governatore ha sottolineato la possibilità di "intervenire sugli scali internazionali dell'Isola aumentando la platea degli Stati stranieri nei confronti dei quali prevedere restrizioni.

Se i passeggeri che arrivano in Sicilia - ha spiegato - avessero anche solo transitato da Paesi quali l'Egitto,la Turchia, Israele e Sudafrica, negli ultimi 14 giorni, avranno il dovere di informare l'Asp per poter attivare il protocollo previsto".

Musumeci ha ribadito di essere favorevole all’obbligo vaccinale: “In casi straordinari bisogna intervenire con misure straordinarie. La variante Omicron non sembra particolarmente virulenta, ma più contagiosa. Bisogna intervenire subito per evitare chiusure devastanti per l’economia”.

L’ordinanza entrerà in vigore nelle prossime 24 ore.

L’ordinanza (

Scarica documento allegato CLICCA QUI PER SCARICARLA

) entrerà in vigore).