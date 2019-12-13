CREMONA: TENTA DI STUPRARE UNA 80ENNE AL CIMITERO: FERMATO 77ENNE

Lo scorso agosto, al cimitero di Robecco d'Oglio, in provincia di Cremona, secondo l'accusa aveva tentato di stuprare una ultraottantenne che quel giorno si era recata a far visita alla tomba del mari...

Il presunto violentatore ora è finito agli arresti domiciliari: si tratta di un uomo di 77 anni residente nella provincia di Brescia, pregiudicato, e stando alla ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Cremona, che hanno completato le indagini nelle ultime ore, sarebbe l'autore dell'agguato, avvenuto nel pomeriggio, con la vittima aggredita alle spalle non appena uscita dal camposanto del paese.

Era stata afferrata per un braccio, la bocca chiusa con una mano in modo che non potesse chiedere aiuto urlando.

E dopo averle strappato la maglietta, sempre stando alle indagini, il 77enne aveva tentato di toccarla nelle parti intime.

L'anziana si era messa a gridare e le sue urla erano state sentite da una donna che stava parcheggiando l'auto. Così, il pregiudicato era fuggito.