DA DOMANI, ALL’HUB DI CATANIA, VACCINAZIONI SENZA PRENOTAZIONI PER GLI OVER 60 NON FRAGILI

Si conclude oggi, domenica 25 aprile, il week end lungo di vaccinazioni, senza prenotazioni, voluto dal Presidente della Regione Siciliana.

Anche oggi sarà, pertanto, possibile per gli ultrasessantenni - persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità - vaccinarsi negli Hub e nei Centri di riferimento della Regione, con il siero AstraZeneca, anche senza prenotazione.

In provincia di Catania sono nove i Punti di vaccinazione che rimarranno aperti sino alle 20.00:

- Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile);

- Punto di Vaccinazione Territoriale (PVT) di Acireale (Via Martinez, 19)

- PVT di Adrano (Piazza Sant’Agostino)

- PVT di Belpasso (Via Nino Martoglio, 11)

- PVT di Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 - Hospice)

- PVT di Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42)

- PVT di Mascalucia (Via di San Michele - Massannunziata)

- PVT di Randazzo (Via Ospedale, 2)

- PVT di Scordia (Via Luigi Capuana, 32).

Presso l’Hub di Catania tale attività è destinata all’intera platea dei soggetti over 60, indipendentemente dalla tipologia di vaccino alla quale si ha diritto. Continuano le vaccinazioni anche per i soggetti fragili under 60 regolarmente prenotati.

Inoltre, su disposizione della Direzione Strategica dell’Asp di Catania e del Commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania, in armonia con le previsioni dell’Assessorato regionale della Salute, da domani, lunedì 26 aprile, continuerà a essere attivo, all’Hub di Catania, il percorso dedicato a soggetti over 60 (nati nel 1961), non fragili e non prenotati, per la vaccinazione con Vaxzevria.

Pertanto, così come avvenuto in questi giorni con l’Open Day, gli utenti d’età compresa fra i 60 e 79 anni, non fragili, potranno recarsi direttamente all’Hub di Catania, anche senza prenotazione, seguendo esclusivamente il percorso “Open line”, per ricevere il vaccino. La procedura attivata, di accesso diretto, non prevede la possibilità di cambiare corsia per altra tipologia di vaccino.

Nella provincia di Catania i dati sulle vaccinazioni fanno registrare un trend in costante crescita. Negli ultimi tre giorni (dal 22 al 24 aprile) sono stati somministrati, complessivamente, in tutti i Punti di Vaccinazione della provincia, ben 15.587 vaccini, così suddivisi:

- 4791 il 22 aprile

- 5101 il 23 aprile

- 5695 il 24 aprile.

Un risultato importante, frutto della positiva sinergia fra Asp di Catania, Aziende ospedaliere e medici di medicina generale.

Alta affluenza anche all’Hub di Catania nel quale, sempre negli ultimi tre giorni, sono state inoculate, complessivamente, 4472 dosi di vaccini.