DA DOMANI, ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE DELLE VACCINAZIONI

Attivato, all’Asp di Catania, il servizio di prenotazione on line per tutte le prestazioni vaccinali eseguite presso gli ambulatori di vaccinazione aziendali. È il primo sistema ad essere operativo in Sicilia.

Dopo una prima fase di sperimentazione dedicata esclusivamente alla vaccinazione anti papillomavirus (HPV), dal 24 agosto il servizio sarà attivo per tutte le prestazioni vaccinali somministrate presso gli ambulatori di vaccinazione dell’Asp di Catania, proponendo come primo giorno utile il 31 agosto.

A partire da tale data si potrà accedere agli ambulatori vaccinali aziendali esclusivamente tramite il servizio di prenotazione on line con eccezione per i soli casi urgenti.

Per gli ambulatori dei Distretti sanitari di Acireale, Gravina di Catania e Paternò, rimangono confermate le prenotazioni precedentemente acquisite.

Il nuovo sistema è stato presentato nei giorni scorsi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta della provincia.

Gli utenti potranno prenotare la loro prestazione vaccinale:

via web, collegandosi al sito aspct.it, cliccando sull’apposito banner in home page e seguendo le istruzioni;

tramite l’app “vaccinazioni Asp Catania”, installabile su smartphone, in modo semplice e intuitivo (già disponibile su google store, e in fase di pubblicazione su apple store).

Attraverso il servizio si potrà accedere al calendario dei singoli ambulatori vaccinali nel quale si potrà selezionare una data ed una fascia oraria in funzione della disponibilità. Completata la fase di prenotazione, il sistema invierà al richiedente un SMS ed una email contenenti i dati della prenotazione, da esibire al momento dell’accesso presso l’ambulatorio. Alcuni giorni prima dell’appuntamento, l’utente riceverà, dal sistema, un ulteriore SMS come promemoria, contenente i dati della prenotazione.

Le agende di prenotazione sono organizzate in modo da garantire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare assembramenti, in osservanza alle vigenti norme di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La prenotazione on-line consente, inoltre, di ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità complessiva del servizio nel territorio. Viene ottimizzata anche la pianificazione delle attività dei centri di somministrazione, con un più puntuale controllo dei flussi negli ambulatori e delle prenotazioni.

Per informazioni sulle vaccinazioni telefonare allo 095.2540104 (da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30).