DA DOMANI CHIUSO TRATTO ALL’ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VALCORRENTE

A causa di alcuni lavori urgenti, un tratto della strada 229/I a Piano Tavola all’altezza del passaggio a livello di Valcorrente verrà chiusa lunedì 18 febbraio alle ore 21:00 fino al giorno dopo alle 14:00.

A disporlo l’ufficio tecnico della Città Metropolitana di Catania. La chiusura è stata richiesta dalla Ferrovia CircumEtnea che deve fare lavori urgenti ai binari.

Le transenne saranno collocate in corrispondenza dell’incrocio con la strada provinciale 15. I guidatori proviene da Paternò, Contrada Palazzolo e Valcorrente e verso Catania dovranno transitare sulla strada statale 121 e viceversa.

Il percorso alternativo sarà segnalato da cartelli predisposti dalla Gestione Governativa Ferrovia CircumEtnea, che collocherà anche idonea segnaletica per delimitare l’area del cantiere.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada.