“DA DOMANI CI SARÀ IL PAGAMENTO DEI 600 EURO”, L’ANNUNCIO DEL MINISTRO AL TG1

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Rilancio. L’ultima versione del dl, bollinata e firmata dal Capo dello Stato la sera del 19 maggio, sale a 266 articoli. “Da doma...

19 maggio 2020 22:35
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Rilancio. L’ultima versione del dl, bollinata e firmata dal Capo dello Stato la sera del 19 maggio, sale a 266 articoli. “Da domani le risorse saranno immediatamente utilizzabili”, ha fatto sapere il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, al Tg1.

Nel decreto, secondo quanto emerge, è previsto che i fondi destinati alle scuole paritarie salgano in tutto a 150 milioni, di cui 65 per il ristoro delle mancate rette per chi fa servizi di asilo nido o per l’infanzia e 70 milioni per le scuole primarie e secondarie per le mancate rette di studenti fino a 16 anni.

Ci sarà poi “il pagamento diretto di 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi, di collaboratori, che li hanno già avuti e questo pagamento avverrà nell’arco di due tre giorni al massimo”, ha garantito Gualtieri.

“Da domani sarà possibile fare la domanda per i 1.200 euro per il bonus babysitter o per i centri estivi e poi a giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per gli autonomi”.

