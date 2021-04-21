DA DOMANI FINO A DOMENICA VACCINI AGLI OVER 60 SENZA PRENOTAZIONE IN SICILIA

"Visto il successo di vaccinazioni nello scorso fine settimana, ritorna in Sicilia l'open weekend e rilancia con un giorno in più. L'iniziativa voluta dal governo Musumeci ha l'obiettivo di accelerare...

Lo afferma una nota della Regione. "Negli Hub e Centri di riferimento della Regione - prosegue - sarà possibile vaccinarsi - con il siero AstraZeneca - per gli ultrasessantenni (persone tra 60 e i 79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione".

In occasione dello scorso fine settimana, sono state oltre 26 mila le somministrazioni del vaccino di Oxford nelle 66 strutture operative nelle nove province.