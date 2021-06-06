DA DOMANI IL COPRIFUOCO SLITTA A MEZZANOTTE. E ALTRE 4 REGIONI ENTRANO IN ZONA BIANCA

Se nella zona bianca il coprifuoco non c'è già più, per le regioni che si trovano ancora in fascia gialla, tra questi pure la regione Sicilia c'è una novità.Da domani 7 giugno infatti il coprifuoco si...

Da domani 7 giugno infatti il coprifuoco si allunga dalle 23 alle 24. Resta il divieto di uscire prima delle 5 del mattino e ci saranno altre 4 regioni che passeranno in zona bianca. Si tratta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto che si aggiungono a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Per questi territori niente coprifuoco, riaperture e regole nuove nei ristoranti, con 6 persone al tavolo al chiuso e nessun limite all'aperto.

Discorso diverso invece per chi si trova in fascia gialla, a rischio covid un po' più alto, dove resta il limite di 4 persone per tavolo, sia al chiuso che all’aperto.

A chi si trova in zona gialla invece sono consentiti i seguenti spostamenti:

- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

- dalle ore 5.00 alle 24.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo.