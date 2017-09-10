DA DOMANI IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE PER TRENI FCE

La Ferrovia circumetnea comunica che, da domani lunedì 11 settembre, entrerà in vigore il programma di esercizio feriale invernale, PER I TRENI FCE che resterà in vigore fino al 09 giugno 2018, mentre...

A cura di Redazione 10 settembre 2017 19:40

