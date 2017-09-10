95047

DA DOMANI IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE PER TRENI FCE

10 settembre 2017 19:40
News
La Ferrovia circumetnea comunica che, da domani lunedì 11 settembre, entrerà in vigore il programma di esercizio feriale invernale, PER I TRENI FCE che resterà in vigore fino al 09 giugno 2018, mentre quella Autolinee entrerà in vigore giorno 14 settembre 2017.

 

 

ORARIO INVERNALE 2018 (valido dal 11/09/2017)

 

ORARIO FCE DA CATANIA PER PATERNO' 

(clicca sull'immagine per ingrandirla) 

📎 Scarica documento allegato
PDF SCARICABILE FCE ORARIO INVERNALE 17/18

ORARIO FCE DA PATERNO' PER CATANIA

(clicca sull'immagine per ingrandirla) 

