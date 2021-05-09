DA DOMANI, INSTALLAZIONE NUOVI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SU TANGENZIALE OVEST DI CATANIA

A partire da lunedì 10 maggio, sulla Tangenziale Ovest di Catania saranno avviati i primi interventi per l’installazione dei nuovi pannelli a messaggio variabile, nell’ambito dei lavori per la realizz...

A partire da lunedì 10 maggio, sulla Tangenziale Ovest di Catania saranno avviati i primi interventi per l’installazione dei nuovi pannelli a messaggio variabile, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Smart Road previsti lungo l’arteria.

In un primo momento, sarà interessato il tratto compreso tra il km 0,000 e il km 10,000, dallo svincolo Catania Centro allo svincolo di Misterbianco, su entrambe le carreggiate.

Le lavorazioni, che prevedono la chiusura dell’intera carreggiata in tratti saltuari a seconda dello stato di avanzamento del cantiere, saranno eseguite esclusivamente in orario notturno in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, ad eccezione delle notti di venerdì e sabato.

A seconda dei casi, saranno attuati scambi di carreggiata, con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, oppure deviazioni sulla viabilità secondaria, con indicazioni segnalate in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.