DA DOMANI, NUOVI ORARI DI APERTURA E VACCINI SENZA PRENOTAZIONE AL CENTRO VACCINALE COMUNALE “UN NONNO PER AMICO

A seguito di un incontro avvenuto nei giorni scorsi alla presenza del sindaco di Paternò Nino Naso, dei medici vaccinatori del Centro Vaccinale comunale "Un nonno per amico", del consulente del sindaco per le materie sanitarie dott. Orazio Lopis, del referente Covid per il Comune di Paternò dott. Nunzio Uccellatore, del capo della segreteria particolare del sindaco, ing. Elena Teghini e del referente per il Centro Vaccinale Nino Modica, è stata stabilita un'integrazione degli orari di apertura dello stesso Centro Vaccinale "Un nonno per amico" a partire da domani 27 settembre 2021.

I NUOVI TURNI

- Lunedì 9:00/12:00 e 15:00/18:00

- Martedì 9:00/12:00 e 15:00/18:00

- Giovedì 9:00/12:00 e 15:00/18:00

La novità più importante emersa è che si potrà accedere alla vaccinazione anche senza prenotazione fino ad esaurimento delle dosi di siero disponibili giornaliere.

Il sindaco Naso ha affermato che: “Gli ottimi risultati raggiunti per il numero di vaccinazioni effettuate sono il frutto di un lavoro sinergico di cui le Associazioni di volontariato sono parte fondamentale e alle quali rinnovo tutta la gratitudine a nome dell’intera comunità paternese”.