DA ENNA A GROSSETO UN LUNGO WEEK END ALL'INSEGNA DELL'ATLETICA.
Tornano a casa dai campionati nazionali di Grosseto con un bottino di tutto rispetto gli atleti del tecnico Manuel Gallo allenati presso la pista di Motta Sant’Anastasia.Cristian Arena si classifica i...
Tornano a casa dai campionati nazionali di Grosseto con un bottino di tutto rispetto gli atleti del tecnico Manuel Gallo allenati presso la pista di Motta Sant’Anastasia.
Cristian Arena si classifica in un ottimo 8° posto nazionale come il più performante atleta siciliano nella categoria “promesse” con un salto in lungo di 6,76 mt ed il rammarico di due nulli millimetrici di oltre 7 metri.
Mauro Giudice si conferma l’atleta siciliano con il secondo miglior tempo della categoria juniores, nei 100m facendo il suo personale 10”91, tra l’altro secondo solo ad Matteo Melluzzo, atleta delle fiamme gialle detentore del primato nazionale.
Degni di nota sono anche i miglioramenti dei risultati personali conseguiti in concomitanza presso la pista di Enna dai mottesi Enzo Francaviglia e Salvo Cangemi.
Il primo con un salto in lungo di 6,67 mt ed il secondo con un tempo di 10”08 negli 80 mt.