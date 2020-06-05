DA LUNEDÌ 08 GIUGNO, PARZIALE RIAPERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
Con apposita ordinanza n. 61 del 5 giugno 2020, il sindaco Nino Naso riapre parzialmente gli uffici comunali con decorrenza a partire da giorno 8 giugno 2020, fino a tutto il 31 luglio 2020, nelle giornate di lunedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa ed assicurare i servizi pubblici ed i servizi essenziali, il sindaco ordina che le ATTIVITÀ’ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA siano le seguenti:
1. Servizio Protocollo;
2. Stato Civile ed Anagrafe;
3. Ufficio Notifiche;
4. Ecologia;
5. Ambiente;
6. Servizi Cimiteriali;
7. Protezione Civile;
8. Attività Produttive;
9. Tributi;
10. Pagamenti;
11. Riscossioni;
12. Affissioni;
13. Personale: stipendi e pensioni;
14. Polizia Municipale;
15. Servizi Sociali;
16. Manutenzioni
17. Impianti;
18. Supporto agli Organi Istituzionali