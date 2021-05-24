DA OGGI TUTTA L’ITALIA E' IN ZONA GIALLA

Tutta l'Italia da oggi è in zona gialla.Con il passaggio della Val d'Aosta - ultima regione arancione - il nostro paese si trova adesso nella fasciaDi rischio moderata dove - tra l'altro - è possibile...

Il buon andamento dei contagi ha confermato che la situazione epidemiologica è sempre più sotto controllo, grazie soprattutto agli effetti della campagna vaccinale, e ha spinto il governo ad approvare il 17 maggio un nuovo decreto legge per anticipare alcune riaperture.

Il coprifuoco è stato spostato dalle 22 alle 23 nelle regioni in zona gialla; dal 7 giugno verrà ulteriormente spostato alle 24 e infine completamente abolito dal 21 giugno. Questi limiti orari non si applicano nelle regioni in zona bianca (al momento nessuna), dove non è previsto nessun tipo di coprifuoco.

Il decreto prevede anche che dal primo giugno i ristoranti potranno ricominciare fare servizio al chiuso a pranzo e cena, senza dover più rispettare il termine del servizio alle 18.

Oggi riaprono pure le palestre, dopo sette mesi (con lezioni individuali e senza l’uso della doccia), si attende anche il primo giugno quando riapriranno i ristoranti al chiuso, sia a pranzo sia a cena. Sempre per quella data prevista l’apertura al pubblico di eventi (minori) fino al 25% della capienza e fino a un massimo di 1000 spettatori. Sempre il primo giugno è prevista la riapertura totale delle palestre e le prime zone bianche in Italia.