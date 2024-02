DA PATERNO’ A VIENNA: MI FA CORI”, L’AUTENTICA CUCINA SICILIA CHE HA CONQUISTATO IL CUORE DEGLI AUSTRIACI

Nel cuore di Vienna, c’è un luogo che porta con sé non solo i sapori autentici della Sicilia, ma anche l’emozione e la voglia di condividere la propria cultura culinaria. “Mi Fa Cori”, il locale di Giorgia Spampinato, non è solo un nome; è un’invocazione di desiderio e appagamento, un richiamo ai sapori e ai piaceri che solo la cucina siciliana può offrire. Con ogni piatto preparato con amore e dedizione, “Mi Fa Cori” diventa un’esperienza sensoriale che soddisfa non solo l’appetito, ma anche la voglia di avventura e scoperta culinaria.

Giorgia Spampinato, nativa di Paternò, ha portato la sua passione per la cucina della sua terra natale nella vibrante città di Vienna. Con un’apertura avvenuta solo sabato, “Mi Fa Cori” ha già attirato l’attenzione dei viennesi e dei turisti in cerca di autentiche prelibatezze catanesi. Tuttavia, la forte richiesta della clientela ha sorpreso anche la stessa Giorgia: dopo poche ore dall’apertura, ha dovuto dichiarare il sold out della tavola calda, non riuscendo a sopperire alla grande domanda dei viennesi affamati e persuasi dai sapori scoperti.

Oltre ai piatti deliziosi e autentici, che spaziano dalle cipolline cartocciate agli arancini e alle bibite tipiche della piana di Catania, “Mi Fa Cori” porta con sé un’atmosfera di calore e accoglienza tipica della cultura Etnea. Giorgia Spampinato è un’ambasciatrice della sua terra, desiderosa di condividere le tradizioni e i sapori che le sono così cari.

Ma “Mi Fa Cori” non sarebbe così speciale senza la sinergia tra Giorgia e i distributori locali della provincia di Catania. Grazie a questa collaborazione, il locale può offrire ingredienti freschi e genuini, direttamente dalla terra fertile dell’Etna alla tavola dei suoi clienti.

Con “Mi Fa Cori”, Giorgia Spampinato ha creato un ponte tra due mondi, unendo il cuore della Sicilia al cuore di Vienna attraverso il linguaggio universale del cibo e della convivialità.