DALLE 21 DI OGGI E FINO A GIOVEDÌ, CHIUSURA NOTTURNA DELLA SS121 PER COMPLETARE IL PONTE GRACI - IL CALENDARIO COMPLETO

Continueranno stanotte i blocchi sulla Ss 121 al km 7,850 fino al km 8,050, precisamente nei pressi del ponte Graci, per i lavori di sistemazione del ponte, dopo che le notti scorse è stato rimontato il ponte e ora si procederà al definitivo montaggio, con il completamento dei lavori. Per eseguire questi lavori, il tratto interessato dalla Ss 121, sarà chiuso per altre notti, proprio per permettere di eseguire i lavori in sicurezza. A partire dalle ore 21 di stasera, e fino alle 6 del mattino, la strada resterà chiusa con i seguenti orari e modalità:

a) Lunedì 03/08/2020 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di martedì 04/08/2020;

b) Martedì 04/08/2020 dalle ore 21:00 fino alle ore 06:00 di mercoledì 05/08/2020;

c) Mercoledì 05/08/2020 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di giovedì 06/08/2020;

d) Giovedì 06/08/2020 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di venerdì 07/08/2020;

Nei pressi del tratto chiuso, è predisposta la segnalazione per le deviazioni per permettere il transito veicolare. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate e alla segnaletica installata in loco.

1) Di Istituire l’uscita obbligatoria e la deviazione del traffico per tutti i veicoli provenienti dalla via Aldo Moro

(ex SS.121) direzione Paternò all’altezza dello svincolo per Misterbianco

2) I veicoli provenienti dalla SS.121 direzione Paternò, devono percorrere il seguente percorso alternativo:

a) Uscita obbligatoria a Misterbianco, direzione via Giuseppe Garibaldi,via Nunzio Caudullo, via S. Antonio Abate,

via Erbe Bianche, uscita via Piano Tavola e continuare fino ad immettersi sulla SS.121 direzione Paternò;

3) I veicoli provenienti dal Piano Tavola direzione Misterbianco – Catania devono percorrere il sottopassaggio per

immettersi sulla SS.121;

4) Istituire il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su ambo lati su via Nunzio Caudullo, tratto da via G.

Garibaldi a via S. Antonio Abate;

5) Istituire il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lato destro (nord) su via S. Antonio Abate, tratto

da via Nunzio Caudullo a via Erbe Bianche;

6) Istituire il divieto di transito e di accesso su via Erbe Bianche, tratto dall’intersezione di Piano Tavola direzione

– Misterbianco;

7) Su Via Aldo Moro ( ex SS.121), il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 ton e in particolare su tutto il percorso alternativo,