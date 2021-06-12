DANIMARCA-FINLANDIA: ERIKSEN PERDE I SENSI. NECESSARIO IL MASSAGGIO CARDIACO

FLASHSgomento agli Europei di calcio. Durante la partita tra Danimarca e Finlandia a Copenaghem, il nazionale danese e giocatore dell'Inter,Christian Eriksen, si è accasciato al suolo improvvisamente....

FLASH

Sgomento agli Europei di calcio. Durante la partita tra Danimarca e Finlandia a Copenaghem, il nazionale danese e giocatore dell'Inter,Christian Eriksen, si è accasciato al suolo improvvisamente. Il calciatore non è venuto a contatto con nessun avversario. Gli sono stati praticati tre massaggi cardiaci.

Il Parken Stadium della capitale danese è piombato nel silenzio mentre gli altri calciatori, alcuni in lacrime, coprivano Eriksen alla vista del pubblico. Il giocatore è stato poi portato via in barella privo di conoscenza.