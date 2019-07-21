La ISS viaggia a una velocità media di 28.800 chilometri orari, impiega circa 90 minuti per effettuare un giro completo e completa 15,5 orbite al giorno attorno al nostro pianeta.È certo che, in quals...

La ISS viaggia a una velocità media di 28.800 chilometri orari, impiega circa 90 minuti per effettuare un giro completo e completa 15,5 orbite al giorno attorno al nostro pianeta.

È certo che, in qualsiasi parte della Terra voi vi troviate, ogni tanto sarà possibile alzare gli occhi al cielo e salutare gli astronauti, anche se solo per pochi istanti.

Ma il problema è sapere quando passa la Stazione spaziale.

DATE E ORARI DEI PASSAGGI DELLA STAZIONE SPAZIALE SU PATERNO'

Cosa significano tutte queste informazioni di avvistamento?

IL TEMPO è quando l'opportunità di avvistamento inizierà nel tuo fuso orario locale. Tutti gli avvistamenti avvengono entro poche ore prima o dopo l'alba o il tramonto. Questo è il periodo di visione ottimale in quanto il sole si riflette sulla stazione spaziale e contrasta con il cielo più scuro.

VISIBILE è il periodo di tempo massimo in cui la stazione spaziale è visibile prima di tornare indietro sotto l'orizzonte.

L'ALTEZZA MASSIMA è misurata in gradi (nota anche come altezza). Rappresenta l'altezza della stazione spaziale dall'orizzonte nel cielo notturno. L'orizzonte è a zero gradi e direttamente sopra la testa è di novanta gradi. Se tenete il pugno a distanza di un braccio e posizionate il pugno appoggiato all'orizzonte, la parte superiore sarà di circa 10 gradi.

APPARE è la posizione nel cielo in cui la stazione sarà visibile per prima. Questo valore, come l'altezza massima, è anche misurato in gradi dall'orizzonte. Le lettere rappresentano le direzioni della bussola: N è a nord, WNW è a ovest a nord-ovest e così via.

SCOMPARE rappresenta dove nel cielo notturno la Stazione Spaziale Internazionale lascerà il tuo campo visivo.