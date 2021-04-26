DATI COVID A PATERNÒ: AUMENTANO ANCORA I POSITIVI SONO 389

Dati ancora allarmanti arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggiAltri 6soggetti positivi al Covid-19, in città allo stato attuale i soggetti positivi sono 389Nel consueto bollettino emesso oggi...

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 389, un aumento di 6 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 23 Aprile 2021.

Aumentano pure il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 19 soggetti.

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 582 quindi 54 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 389 soggetti (+6) rispetto ad i dati del 23/04/2021

OSPEDALIZZATI 19 soggetti (+5) rispetto ad i dati del 23/04/2021

QUARANTENA 582 (+54) rispetto ad i dati del 23/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 26/04/2021 ORE 13:10

Il COC è aggiornato al prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16:00. Ulteriori determinazioni saranno prontamente comunicate alla stampa.