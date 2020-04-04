DATI SICILIA: POSITIVI 1.726 PERSONE (+62), DECEDUTI 111 (+10)

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 4 aprile), in merito all’emergenza così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Uni...

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 4 aprile), in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 19.896.

Di questi sono risultati positivi 1.932 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.726 persone (+62).

Sono ricoverati 627 pazienti (+19 rispetto a ieri), di cui 74 in terapia intensiva (+1), mentre 1.099 (++43) sono in isolamento domiciliare, 95 guariti (+1) e 111 deceduti (+10).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

DATI A PATERNO'

Altri casi di Covid-19 confermati dall'Asl sono emersi a Paternò, lo ha fatto sapere il sindaco Nino Naso con un comunicato.

Il totale dei contagiati su tutto il territorio comunale è quindi salito a sei

IL POST DEL SINDACO: Mi hanno appena comunicato altri due casi positivi di coronavirus a Paternò, auguro ai nostri due concittadini una pronta guarigione e mi auguro che finalmente possiate capire che dovete rimanere a casa.

Stamattina, il sindaco di Paternò ha pubblicato un video rivolgendosi ai cittadini preannunciando tolleranza zero contro i trasgressori del decreto in vigore.

Ed ha pronunciato che nei prossimi giorni i controlli saranno effettuati utilizzando i droni.

Nnon si ferma il lavoro dell’Amministrazione, della Protezione civile e dei volontari comunali per garantire il funzionamento di tutti i servizi di assistenza del Centro operativo comunale