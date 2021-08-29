DATI VACCINAZIONI DEL NOSTRO COMPRENSORIO, ECCO LA CLASSIFICA

Paternò al 309 posto su 390 comuni siciliani, per percentuale di cittadini vaccinati

In Sicilia il 70,88% (pari a 3 milioni di persone) della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid, mentre il 61,71% (oltre 2,6 milioni) risulta completamente immunizzato (ossia ha ricevuto entrambe le dosi o l’unica dose Janssen). L’intero sistema sanitario regionale è impegnato per far crescere velocemente queste percentuali, che risultano ancora insufficienti a tirare fuori l’Isola da una situazione di rischio.

Secondo i dati elaborati dalla struttura regionale di monitoraggio della campagna vaccinale e aggiornati al 26 agosto, in Sicilia si presenta una situazione a macchia di leopardo, con province maggiormente virtuose, come Palermo, in cui risulta immunizzato il 66,95% della popolazione (76,17% almeno una dose), e Agrigento con il 66,31% di immunizzati (76,19% almeno una dose), e altre in cui i cittadini manifestano maggiori resistenze.

Siracusa è l’ultima per immunizzati, col 56,63%, mentre il 65,80% ha ricevuto almeno una dose; Catania ha il 57,30% di immunizzati e il 65,94% ha ricevuto almeno una dose; Messina ha il 57,33% di immunizzati, mentre il 65,28% ha ricevuto almeno una dose. Nel mezzo figurano la provincia di Enna col 63,44% di immunizzati e il 73% che ha almeno una dose; quella di Ragusa col 63,10% di immunizzati e il 73,83% che ha almeno una dose; quella di Trapani col 63% di immunizzati e il 72,63% con almeno una dose; la provincia di Caltanissetta con il 61,01% di immunizzati e il 71,22% che ha ricevuto almeno una dose. Sopra la soglia del 70% di popolazione che ha ricevuto la prima dose ci sono 173 comuni su 390.

Osservando la situazione dei singoli comuni, si nota che sia la prima sia l’ultima posizione nella classifica delle percentuali di vaccinazione sono occupate da due paesi del Messinese: il più virtuoso, infatti, è il piccolo centro di Roccafiorita, dove è immunizzato addirittura il 101,16% della popolazione target (il 109,30% ha ricevuto la prima dose) in quanto oltre ai residenti hanno ricevuto la dose anche altre persone che hanno partecipato alla giornata di vaccinazioni a km 0; in coda figura Fiumedinisi, dove solo un cittadino su tre risulta immunizzato (34,52%) e il 40,48% della cittadinanza ha ricevuto la prima dose, comune però dove 152 cittadini (circa il 12% dell'intera popolazione) hanno contratto e sono guariti dal Covid-19 a partire dal mese di maggio di quest’anno e dunque attualmente possono attendere prima di sottoporsi alla vaccinazione.

LE VACCINAZIONI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO (PRIMA DOSE) aggiornati al 26 agosto

1) ROCCAFIORITA 101,16%

229) BIANCAVILLA 66,90%

309) PATERNO' 61,22

342) BELPASSO 59,53%

346) ADRANO 58,91%

347) SANTA MARIA DI LICODIA 58,88%

357) MOTTA SANT'ANASTASIA 57,57%

372) RAGALNA 55,68%

377) SAN PIETRO CLARENZA 54,05%

381) CAMPOROTONDO 52.44

383) MISTERBIANCO 52,39

390) Fiumedinisi 34,52%