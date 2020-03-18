DATO ITALIA: BORRELLI: "2.648 POSITIVI, 475 MORTI 1.084 GUARITI" RISPETTO AD IERI , SICILIA 282

DATI ITALIASecondo i dati riferiti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli sono 2.648 in più i positivi rispetto a ieri per un totale di 28.710 persone. I morti sono 475 in più mentre sono 1....

DATI ITALIA

Secondo i dati riferiti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli sono 2.648 in più i positivi rispetto a ieri per un totale di 28.710 persone. I morti sono 475 in più mentre sono 1.084 le persone guarite per un totale di 4.025.

• casi attuali: 28.710 (+2.648)

• morti: 2.978 (+475)

• guariti: 4.025 (+1.084)

TOTALE CASI: 35.713 (+4.207)

DATI REGIONE SICILIA

Sono 282, 45 più di ieri, persone trovate positive al coronavirus fino ad ora in Sicilia. Lo comunica la Presidenza della Regione. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 3.294, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità, invece, 282 campioni (45 più di ieri).

Risultano ricoverati 129 pazienti (23 a Palermo, 58 a Catania, 13 a Messina, 2 ad Agrigento, 4 a Caltanissetta, 6 a Enna, 3 a Ragusa, 12 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 29 in terapia intensiva, mentre 138 sono in isolamento domiciliare, dodici sono guariti (sei a Palermo, due ad Agrigento e Messina, uno a Enna e Ragusa) e tre deceduti. (ANSA).