“Davanti al mio passo carrabile senza assicurazione e con patente scaduta: ha mandato due persone a minacciarmi”

La lettera di un nostro lettore ci dice cosa stiamo diventando. In barba alle favole che vogliono farci bere a proposito del “va tutto bene”, l’episodio che viene raccontato testimonia come il fare mafioso rischi di dilagare in città. Poco altro da aggiun

95047.it "Salve, chi le scrive è un cittadino che cerca di rispettare al meglio regole e leggi che una società civile al giorno d'oggi ci impone per il quieto vivere. Ecco appunto il quieto vivere... io ho una casa e un garage e regolarmente pago il PASSO CARRABILE ma puntualmente c'è sempre un automobilista che parcheggia davanti al mio garage. Questa volta l'automobilista era dentro l'auto fermo davanti al mio passo carrabile. Arrivo con il mio ciclomotore e chiedo di spostare la sua auto perché non potevo entrare.. Il "corretto" e "garbato" automobilista invece di togliere la macchina, la sposta di mezzo metro... faccio presente che pago una tassa e che li non è consentito sostare e che non mi veniva bene ad entrare e lui per tutta risposta mi invita a chiamare i vigili e che non avrebbe spostato l’auto. Riflessione: ma è normale tutto questo????

Chiamo i vigili. Vengono e si scopre che è SENZA ASSICURAZIONE, PATENTE SCADUTA e in più mi ha minacciato! Dopo tutti gli accertamenti e dopo tutto a distanza di mezz'ora mi manda a casa mia due individui che mi minacciano in modo serio per l'accaduto... io andrò a fare una denuncia ai carabinieri. Ma la mia rabbia, il mio sfogo e la mia esigenza di scrivere a voi nasce dal fatto che reputo il paese di Paternò perduto. Non si riesce a sensibilizzare l'opinione pubblica perché si è consapevoli che vince sempre il più forte. Lo spavaldo. Il modo "mafioso" di imporsi agli altri. Penso che questo episodio sia una sconfitta non per i più deboli ma è una sconfitta per la gente che pensa in modo legale che vive nel rispetto delle regole che a sua volta sono fatte per salvaguardare il quieto vivere".