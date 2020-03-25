DECEDUTI DUE PAZIENTI POSITIVI A COVID-19 AL CANNIZZARO
A cura di Redazione
25 marzo 2020 15:03
La conferma arriva attraverso di un comunicato dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro:
Due decessi di pazienti Covid-19 positivi si sono registrati nell’Ospedale Cannizzaro di Catania nelle ultime 48 ore. Si tratta di un 50enne e un 74enne residenti nell’hinterland etneo.
Entrambi affetti da altre patologie croniche, erano stati ricoverati nei giorni scorsi in Rianimazione con polmonite e insufficienza respiratoria.